Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk: Gösterilmeyen iki tane kırmızı kart vardı

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Özellikle son bölümdeki oyundan rahatsız olduğunu dile getiren Buruk, “Rakibimizi tebrik ediyorum 3 puan aldıkları için. Bize gelince tabii ki burada oyunu bölüm bölüm değerlendirebiliriz. 1-0 öne geçtikten sonra daha topun bizde olduğu, rakibe çok fazla şans vermediğimiz… İlk yarının büyük bir bölümünde zaten rakibe fazla şans vermedik. İkinci yarıda da aslında beklediğimiz gibi geçen bir karşılaşma. Devre arasında oyuncularıma zaten ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Buna yakın birçok pozisyon bulduk aslında ama ikinci golü atamayınca böyle oldu. 1-1’den sonra da hücumdaki aksiyonlarımız, 80 sonrası yaptığımız hamleler de belki rakibe daha çok pozisyon vermemize neden oldu. Tabii ki bizim beklentimiz hücum anlamında daha üretken olmamızdı. Özellikle 80 sonrası acele ettik, kötü orta yaptık, kötü pas yaptık, yanlış uzun toplar oynadık. İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken iki forvetimize ortalarla top getirmemiz gerekirdi ama bunu yapamadık. Oyunun geneline baktığımızda aslında elimizde olan bir karşılaşmayı bugün kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi rakibimiz maçlarını oynayacak ki onlara bakacağız. Diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Biz kafamızı kaldırıp nasıl buraya 14 galibiyetle geldiysek bundan sonraki maçlarda da aynı performansı sürdürmeye çalışacağız. Üzüntülüyüz. Bu anlamda söyleyecek pek bir şey yok. Bu takım iyi işler yaptı, iyi bir takımız, iyi bir kadroya sahibiz. Bu aradan sonra tekrar toparlanıp lige en iyi şekilde başlayacağız” dedi.

Maçın hakemi Zorbay Küçük’ün ilk yarıda iki tane kırmızı kart pozisyonunu es geçtiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bugün maç içerisinde iki tane de kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR’dan uyarı gelmedi. Leo Dubois’nın ayağına basılması… Diğeri Ahmet Oğuz’un arkadan Rashica’yı çekip düşürmesi… Buna benzer pozisyonlarda maç içerisinde çok fazla sarı kart gösterdi. Belki benim açımdan Zorbay Küçük’ün bugün maça etkisi açısından göstermediği iki tane kırmızı kartı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Mertens’in yokluğunun yarattığı etkiye ilişkin soruyu da cevaplandıran Okan Buruk, “Elbette Mertens, bizim için önemli bir oyuncu. Birçok oyuncu olmadığında yerini diğer oyuncularla kapattık. Bugün Rashica da orada iyi işler yaptı ve golü de onunla bulduk. Tabii Mertens’in hem hücum presinde hem de oyun içerisinde opsiyon olması, hücumu yönetmesi bizim için çok önemli. Onun yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansları daha da ortaya çıkabilirdi. Daha iyisini yapabilecek gücümüz vardı. Bugün özellikle son anlamdaki oyun bize yakışmadı” dedi.