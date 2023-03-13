Konyaspor maçında oynayacak mı? Galatasaray’da Mertens’in durumu belli oldu!

Süper Lig’in 25. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu eline geçirmişti. Şampiyonluk yarışındaki avantajlı durumunu sürdüren Sarı-Kırmızılılarda gözler önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.

SAM ADEKUGBE ALKIŞ ALDI

Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrasında takıma katılan Sam Adekugbe, Galatasaray ile önceki gün ilk maçına çıktı. Akdeniz ekibinde ülkemizde yaşanan deprem felaketini atlatan Kanadalı sol bek, her şeye rağmen sahada elinden geleni yaptı. Yaşanan zorlu süreç sonrasında Kasımpaşa karşısına çıkıp, büyük bir özveri gösteren 28 yaşındaki oyuncunun, teknik ekip tarafından tebrik edildiği öğrenildi.

Adekugbe, “Formamın içinde Christian Atsu’ya özel hazırladığım t-shirt’im vardı. Gol atsaydım ona armağan edecektim” dedi.

Adekugbe’nin gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçına da ilk 11’de başlaması bekleniyor.

‘RÜYA GİBİ BAŞLADI

Roma’da yaşadığı sorunlar sonrasında Galatasaray’ın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, ilk resmi maçında zaferin mimarı oldu. İtalyanlar, Aslan’ın Roma’dan transfer ettiği Zaniolo’yu öve öve bitiremedi. Sadece İtalya değil birçok ülke 23 yaşındaki yıldızın performansını konuştu.

Devre arası transfer döneminde İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma’dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nicolo Zaniolo, büyülemeye devam ediyor… İlk 2 hazırlık maçında kısıtlı süreye 2 gol, 1 asist sığdıran İtalyan yıldız, önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde galibiyet golünü de attı. Roma’da geçirdiği kötü günler sonrasında kendisini yeniden bulan Zaniolo’nun performansı, dış basında da geniş yankı uyandırdı. İtalyan basını, genç oyuncunun geri dönüşü ve harika başlangıcından bahsederken, Avrupa’nın önde gelen gazeteleri de Zaniolo’yu yazdı.

Milli Takım’ı bekliyor

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Zaniolo hakkında, “Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray’a gitmesini söyledim. Çünkü forma giymesi ve oynaması gerekiyor. Umarım Galatasaray’da oynar. Çünkü bizim için önemli. Te k olasılık Türkiye’ye gitmesiydi” ifadelerini kullanmıştı. İtalya, EURO 2024 Elemeleleri’nde 23 Mart’ta İngiltere, 26 Mart’ta ise Malta ile karşılaşacak. Bu doğrultuda Zaniolo, performansını sürdürürse, yeniden aday kadroya çağrılabilir. Aday kadronun ise 17 Mart’ta açıklanması bekleniyor.

SACHA BOEY’NİN TALİPLERİ ARTIYOR

Bu sezon sağ bekte gösterdiği performans ile ligdeki tüm rakiplerine açık ara fark atan Sacha Boey’in talipleri artıyor…

Fransız savunmacıyı daha önce İngiliz ekibi Arsenal ile Newcastle United takibe almıştı. Crystal Palace’ın da genç oyuncuyu izlediği öğrenilirken, son olarak Fransa’dan Marsilya da Boey için devreye girdi.

ABDÜLKERİM’İN PARTNERİ KAAN AYHAN

17 Mart’ta ligde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray’da savunmanın vazgeçilmez ismi Victor Nelsson, sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Stoperde Abdülkerim Bardakçı’nın partnerinin ise Kaan Ayhan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Devre arasında takıma katılan Milli futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı Trabzonspor maçının son dakikalarında giymişti.

DRIES MERTENS’TEN KÖTÜ HABER!

Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakan Dries Mertens’ten kötü haber geldi.

Belçikalı futbolcunun, gelecek hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı öğrenildi.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.