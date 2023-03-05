Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic tarihe geçti!

Süper Lig’de geçen sezonun flaş ekibi olan, sezon sonunda 68 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Hem sahada oynanan futbol hem de teknik direktör İlhan Palut’un yükselişi dikkat çekmişti. Yeni sezona da büyük umutlarla başlayan Yeşil-Beyazlılar ilk 8 haftada sadece Galatasaray’a kaybetmiş ve üst sıralara tırmanmıştı. Ancak sonrasında işler pek de istenildiği gibi gitmedi.

81 maçta sadece 20 kez kaybetti

Anadolu Kartalı özellikle son 10 maçta sadece 1 kez kazanınca teknik direktör İlhan Palut bir hayli eleştirildi. Cumartesi günü Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet Palut’un da sonu oldu. Konyaspor, tecrübeli hocayla yolların ayrıldığını duyurdu. Başarılı çalıştırıcı, Yeşil-Beyazlılar’ın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 1.64 puan ortalaması yakaladı.

1.5 yıllık imza attı

Tecrübeli hocayla yolların ayrılması sonrasında Konyaspor’da gözler takımın emanet edileceği isme çevrilmişti. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın ve Arda Turan gibi isimler konuşulurken, Anadolu Kartalı kısa sürede Palut’un yerini doldurdu. Yeşil-Beyazlı ekipte yönetim son olarak Sırp ekibi Partizan’ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic’le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 kupa, 2.42 puan ortalaması

49 yaşındaki Stanojevic, Partizan’la 3 kupa kazanmış ve son döneminde çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturarak başarılı bir grafik çizmişti. Konyaspor’a da büyük umutlarla gelen Sırp teknik adam hayal kırıklığı yarattı.

3 maç hariç…

İlhan Palut yönetiminde bu sezon ligde 18 maça çıkan Yeşil-Beyazlı ekip yalnızca 3 karşılaşmadan puansız ayrılmıştı. Ayrıca ligin ilk iki maçı olan Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını 0-0 bitiren Anadolu Kartalı’nın, 10. haftada 1-0 kaybettiği Gaziantep FK dışında golsüz tamamladığı karşılaşma olmamıştı.

Palut’un gerisinde kaldı

Stanojevic yönetiminde ise tablo tersine döndü. 1-0 mağlup oldukları Ankaragücü sınavıyla Konyaspor macerasına başlayan tecrübeli hoca, Başakşehir’e 2-0, İstanbulspor’a 1-0 ve Fenerbahçe’ye de 4-0 kaybetmişti. Yeşil-Beyazlı ekip az önce sona eren Giresunspor karşılaşmasını da 0-0’la tamamladı. İlk 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Stanojevic, 18 haftada 3 mağlubiyet alan Palut’un gerisinde kaldı.

Daha gol görmedi!

Deneyimli çalıştırıcı 5. maç sonunda ilk puanını alsa da tarihe geçmeyi başardı! Stanojevic Süper Lig tarihinde görev yaptığı ilk beş maçta gol sevinci yaşayamayan ilk yabancı teknik direktör oldu. Sırp teknik patron için alarm çanları şiddetli bir şekilde çalmaya başladı.