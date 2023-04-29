Konyaspor-Trabzonspor CANLI

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor’a konuk oluyor. Fırtına’nın başındaki ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan ve sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılan Nenad Bjelica, Konyaspor deplasmanında kazanıp beyaz bir sayfa açmak istiyor. Bordo Mavililer, 45 puanla 6. basamakta yer alıyor. 6 maçlık yenilmezlik serisi Adana Demirspor karşısında sona eren Yeşil Beyazlılar, Kasımpaşa’yı 2-1’le geçerek moral depoladı. 42 puanla 8. basamakta bulunan Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Yeşil Beyazlılar ise evinde 2’de 2 peşinde. Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

Konyaspor-Trabzonspor 11’ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Moreno, Pozuelo, Michalak, Mame Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Cihan Aydın’ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Hoca ve yönetim ilk peşinde

Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna geçtikten sonra çıktığı 5 maçı da kazanamayan Trabzonspor, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor’da yeni yönetim, galibiyet hasretine Konya’da son vermek istiyor. Aynı şekilde yeni teknik direktör Nenad Bjelica da ikinci karşılaşmasında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, ligde kalan 7 maçın önemine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, “Benim gibi kazanmak isteyen oyuncularla devam edeceğim” demişti.

Deplasmanda büyük hasret

Süper Lig’de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022’de Kayserispor’u devirmişti. Bordo-Mavililer, yaklaşık 6 aydır dış sahada kazanamıyor. Ligde14 deplasman maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer, Konya deplasmanında büyük hasreti noktalamayı hedefliyor.

Kilit adam Lazar Markovic

Yaşanan deprem felaketi sonrası sezon sonuna kadar Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic, Trabzonspor’un en formda ismi. Geçtiğimiz haftaki Sivasspor karşılaşmasında Bordo-Mavili takımın tek golünü kaydeden 29 yaşındaki Sırp yıldıza, teknik direktör Bjelica çok güveniyor. Hücum hattında Markovic’e liderlik görevini veren Bjelica, diğer kanatta oynayacak Trezeguet’yi zaman zaman ikinci forvet gibi kullanacak. Orta sahanın merkezinde Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda Bakasetas 10 numara oynayacak. Arkasında ise Siopis-Bardhi ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Doğucan da 11’i zorluyor.

3 yıldız ceza sınırında

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor’da 3 yıldız ceza sınırında. Uğurcan, Bartra ve Eren, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler. Bordo-Mavililer’de Abdülkadir ile Visca sakatlıkları, Larsen ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Denswil de ağrıları nedeniyle Konya’ya götürülmedi. Hugo’nun ardından Peres takımdan ayrılırken, Dorukhan’ın sakatlığı devam ediyor.

Konyaspor’da önemli eksikler

Ligde son 3 maçının 2’sini kazanan Konyaspor, taraftarı önünde galibiyete uzanıp Trabzonspor’la puanları eşitlemek amacında. Ancak Yeşil-Beyazlı ekipte önemli eksikler var. Muhammet Demir, Adil Demirbağ, Endri Çekici, Ikpeazu, Oğulcan ve Muric sakat. Konyaspor’un hocası Stanojevic, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında kazanan kadroyu büyük oranda değiştirmeden sahaya sürecek.

Stanojevic: Kendimiz gibi oynayacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçı öncesinde rakibinin iyi durumda olmadığını, yeni bir teknik direktörlerinin olduğunu ve yeni teknik direktörlerekarşı oynamayı sevmediğini söyledi. Stanojevic, “Kendi stilimizi, kendi taktiklerimizi, kendi oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Tabii ki bu önümüzdeki 2 maç bizim aşağı veya yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek maçlardan” yorumunu yaptı