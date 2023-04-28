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28 Nisan 2023
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Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor’a konuk olacak. Fırtına’nın başındaki ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan ve sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılan Nenad Bjelica, Konyaspor deplasmanında kazanıp beyaz bir sayfa açmak istiyor. Bordo Mavililer, 45 puanla 6. basamakta yer alıyor. 6 maçlık yenilmezlik serisi Adana Demirspor karşısında sona eren Yeşil Beyazlılar, Kasımpaşa’yı 2-1’le geçerek moral depoladı. 42 puanla 8. basamakta bulunan Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Yeşil Beyazlılar ise evinde 2’de 2 peşinde olacak.

Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Maxi Gomez

Alaturka Online
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