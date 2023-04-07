Konyaspor’da Aleksandar Stanojevic, 1 puandan memnun değil

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında iç sahada Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stanojevic, “Tabii ki evimizdeki beraberlikten memnun değiliz. Kaleyle buluşabildik fakat ilk yarının son dakikalarında maalesef ki gol yedik. İlk yarıda Antalya’nın top kontroldü bize kıyasla daha iyiydi. Özellikle golle buluştuktan sonra yeterince agresif değildik. İkinci yarıda değişikliklerle top kontrolünü ve oyun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Çekici ve Mahir ile inanılmaz şanslar yakaladık. Fakat en nihayetinde sonucumuz beraberlik” dedi.

“Gelecek maçlara bakacağız”

Stanojevic, maç içindeki taktik değişikle ilgili soruya ise, “4-4-2 sistemiyle oynadığımızda Diouf ve Muhammet Demir gol attı. Tabii ki bu taktikle daha direkt oynamaya çalıştık. Top kontrolü ve pozisyonu açısından ikinci yarıda oyunu elimize almak istedik. Bundan dolayı da Mahir’i oyuna aldık ve ceza sahasına yakın bir pozisyona koyduk. Rakiplerimize, kendi hazırlıklarımıza ve gelecek maçlara bakacağız” cevabını verdi. (İHA)