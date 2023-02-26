Konyaspor’da Aleksandar Stanojevic’ten 4’te sıfır!

Son dönemde kötü bir performans gösteren Konyaspor’da İlhan Palut’un yerine göreve gelen Aleksandar Stanojevic de, YeşilBeyazlılar’a şu ana kadar çare olamadı. Sezonun ilk yarısında evinde Fenerbahçe’yi mağlup eden Konya, bu kez deplasmanda rakibine kaybetti ve ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı. Ligde son 13 maçta sadece 13 Kasım 2022’de Kayserispor’u 2-1 (d) deviren konuk takım, Stanojevic’le üst üste 4. kez sahadan puansız ayrıldı.

Michalak da sakatlandı

Zaten sakatlar Sehic, MuhammetDemir, Ikpeazu, kart cezalısı Paz ile statü gereği forma giyemeyen yeni transferler Metehan, Pozuelo, Mahir ve Moreno’dan yoksun olarak Kadıköy’de mücadele eden Konya’da takımın golcüsü Diouf, ilk yarıda iki sarı kart görerek henüz 22. dakikada oyundan atıldı. Diouf, Türkiye kariyerinde böylece ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Her anlamda sıkıntılı bir maç geçiren Konya’da ayrıca 39. dakikada Konrad Michalak sağ arka adalesinden sakatlandı ve onun yerine ise 18 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksayar oyuna girdi.