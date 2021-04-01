Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahada top kapma ve 8'e 3 oyun ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Marin Anicic katılmadı. Milli takımlara giden isimlerden Nejc Skubic ile Levan Shengelia ise kente dönerek çalışmaya dahil oldu.

Öte yandan antrenmanın bitiminde, deneyimli defans oyuncusu Guilherme Sitya'nın doğum günü Brezilya usulü pasta kesilerek kutlandı.