Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, iki grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.
Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam etti
Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, iki grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.