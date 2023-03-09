Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam etti

Yazan:
Alaturka Online
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Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, iki grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.

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