Konyaspor’da Trabzonspor mesaisi başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında iç sahada Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı.

Dün Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular ise salonda yenileme çalışması yaptı. İdman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.