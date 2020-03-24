Konyaspor'dan “evde kal” çağrısı

KONYA (AA) – Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, "evde kal" çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BirlikteYeneceğiz" başlıklı etiketlerle yaptığı paylaşımda "En kısa sürede, çok daha güzel, çok daha mutlu ve çok daha sağlıklı günlerimizi, birlikte paylaşabilmek dileğiyle…" ifadeleri kullanıldı.

– "Yaşlılar emanetimiz, onları kırmadan incitmeden uyaralım"

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesinin ardından yeşil-beyazlı kulüpten "#Hayatevesığar" etiketiyle yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yaşlılar bizim emanetimiz, velinimetimiz. Gönüllerini kırmadan, incitmeden uyaralım. Hem onları hem de sosyal mesafemizi koruyalım. Bu dönemde evimize, ailemize, misafir kabul etmeyelim. Biz büyük bir aileyiz. Evde kalalım. Kurallara uyalım."