Konyaspor’dan LaLiga’ya… Yerine Trabzonspor’un gözdesi geliyor!

Kısa bir süre önce İlhan Palut ile yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic’i getiren Konyaspor, transferde de hareketli günler geçiriyor.

AMIR HADZIAHMETOVIC’E İLGİ SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde Burnley, Galatasaray ve Trabzonspor’un da gündemine gelen Amir Hadziahmetovic konusunda son günlerde Beşiktaş’ın ismi öne çıkıyor.

Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’un yıldızını kadroya katmak adına girişimlerini sürdürüyor.

BİR DİĞER YILDIZ AYRILIK AŞAMASINDA

Konyaspor, sergiledikleri başarılı performansla öne çıkan önemli isimlerini kadroda tutma uğraşı veriyor. Amir Hadziahmetovic’e yönelik ilgi sürerken Yeşil-Beyazlıların bir başka yıldızı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ENDRİ ÇEKİÇİ, LALIGA YOLUNDA

Konyaspor’un önemli isimlerinden Endri Çekiçi, kariyerine İspanya LaLiga’da devam edecek.

26 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad’da transfer olması bekleniyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELİRLENDİ

Son dönemde Balkanlar’dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Konyaspor, Endri Çekiçi’nin yerini de benzer bir transfer hamlesi ile doldurmaya hazırlanıyor.

Yeşil-Beyazlılar, Belçika’da Cercle Brugge forması giyen Bosna-Hersekli oyuncu Dino Hotic için devreye girdi.

TRABZONSPOR’UN DA GÜNDEMİNDE

Bu sezon Cercle Brugge formasıyla ligde çıktığı 22 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı yapan 27 yaşındaki 10 numara için Süper Lig’den Trabzospor da girişimlerde bulunuyor. Fakat Konyaspor’dan transferi bitirmek adına ciddi bir girişim gelmiş durumda.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Konyaspor’da Başkan Fatih Özgökçen, Dino Hotic transferi için bizzat görüşmelerde bulunuyor. Özgökçen’in gerçekleştirdiği görüşme sonucunda Hotic için Konyaspor’un teklifini sunduğu öğrenildi.

FANATİK ÖZEL