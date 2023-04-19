Konyaspor’dan sert açıklama! ‘Lale Orta istifa…’

Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor’u ağırladı. Hükmen kazandığı Hatay ve Gaziantep maçlarıyla 5 maçlık yenilmezlik seri yakalayan Yeşil-Beyazlılar, 5-0’lık Kasımpaşa galibiyetiyle moral depolayan Mavi Şimşekler’e diş geçiremedi. Adana ekibi Badou Ndiaye ve Cherif Ndiaye’nin (pen.) golleriyle 2-1 kazanmasını bildi.

Mücadelenin ardından ise Konyaspor’dan çok sert bir açıklama geldi. Anadolu Kartalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.

İşte Yeşil-Beyazlılar’dan yapılan açıklama:

“Konyaspor camiası olarak üzülerek görüyoruz ki; TFF ve kurumları gayri ciddi yönetilmeye devam etmektedir.

Evimizde oynadığımız Adana Demirspor maçında ilk dakikadan itibaren art niyetli tutum sergileyen Sarper Barış Saka isimli MHK çalışanı karşılaşmanın 56. Dakikasında inanılmaz, başarmış ve kalecimizin hiçbir müdahalesi olmayan pozisyonda penaltı icat ederek takımımızın puanların, çalmıştır. Haftalardır dişimizi sıkarak gerilimi artırmak istemememize rağmen VAR’ın dahi müdahale etmediği sahte penaltı kararı uygulanmıştır. Görüyoruz ki; Sesi çok çıkanın, dediği olmaya devam etmektedir.

Sayın Lale Orta, üstlendiği görevi yerine getirememekte ve Sarper Barış Saka gibi elemanların operasyonlarına ya göz yummakta ya da işbirliği yapmaktadır. Konyaspor camiası olarak bu çirkin düzene boyun eğmeyeceğimizi ve en güçlü şekilde her mecrada kulübümüzün haklarını savunacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Yaşadığımız hakem faciasının ardından sayın Lale Orta’nın onurlu bir hareket sergileyerek istifa etmesini ve Sarper Barış Saka isimli eleman, TFF’deki ve MHK’deki görevine son verilmesini ivedi şekilde bekliyor, talep ediyor, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”