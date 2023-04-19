66.5 F
Los Angeles
19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporKonyaspor'dan sert açıklama! 'Lale Orta istifa...'

Konyaspor’dan sert açıklama! ‘Lale Orta istifa…’

Alaturka Online
Alaturka Online

Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor’u ağırladı. Hükmen kazandığı Hatay ve Gaziantep maçlarıyla 5 maçlık yenilmezlik seri yakalayan Yeşil-Beyazlılar, 5-0’lık Kasımpaşa galibiyetiyle moral depolayan Mavi Şimşekler’e diş geçiremedi. Adana ekibi Badou Ndiaye ve Cherif Ndiaye’nin (pen.) golleriyle 2-1 kazanmasını bildi.

Mücadelenin ardından ise Konyaspor’dan çok sert bir açıklama geldi. Anadolu Kartalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.

İşte Yeşil-Beyazlılar’dan yapılan açıklama:

“Konyaspor camiası olarak üzülerek görüyoruz ki; TFF ve kurumları gayri ciddi yönetilmeye devam etmektedir.
Evimizde oynadığımız Adana Demirspor maçında ilk dakikadan itibaren art niyetli tutum sergileyen Sarper Barış Saka isimli MHK çalışanı karşılaşmanın 56. Dakikasında inanılmaz, başarmış ve kalecimizin hiçbir müdahalesi olmayan pozisyonda penaltı icat ederek takımımızın puanların, çalmıştır. Haftalardır dişimizi sıkarak gerilimi artırmak istemememize rağmen VAR’ın dahi müdahale etmediği sahte penaltı kararı uygulanmıştır. Görüyoruz ki; Sesi çok çıkanın, dediği olmaya devam etmektedir.

Sayın Lale Orta, üstlendiği görevi yerine getirememekte ve Sarper Barış Saka gibi elemanların operasyonlarına ya göz yummakta ya da işbirliği yapmaktadır. Konyaspor camiası olarak bu çirkin düzene boyun eğmeyeceğimizi ve en güçlü şekilde her mecrada kulübümüzün haklarını savunacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Yaşadığımız hakem faciasının ardından sayın Lale Orta’nın onurlu bir hareket sergileyerek istifa etmesini ve Sarper Barış Saka isimli eleman, TFF’deki ve MHK’deki görevine son verilmesini ivedi şekilde bekliyor, talep ediyor, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”

Alaturka Spor
Önceki haber
İnce: Bu seçim ikinci tura kalırsa ipi göğüsleriz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,467BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States