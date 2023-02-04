Konyaspor’dan yıldız avı

Ligde son 7 maçtır kazanamayan ve takımın kilit ismi Amir Hadziahmetovic’i, Beşiktaş’a gönderen Konyaspor’da transfer çalışmalarına hız verildi. İlk etapta ön liberodaki boşluğu kapatmak isteyen Yeşil-Beyazlılar, Rusya Ligi ekiplerindenCSKA Moskova’da görev yapan Sasa Zdjelar’ı gündemine aldı. 27 yaşındaki yıldız, Türkiye’de forma giymeye sıcak baksa da tek sorun kulüple! Eğer CSKA da ikna edilirse Sırp futbolcunun, transferinin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek.Hedefteki bir diğer isim de Süper Lig’in eski yıldızlarından Garry Rodrigues…

İki devde oynadı

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen deneyimli kanat oyuncusu, kariyerini 2 sezondur Yunan temsilcisi Olympiakos’ta sürdürüyor. 1.5 senelik kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncunun da yeniden ülkemize dönmeye sıcak bakabileceği bilgisine ulaşıldı. Bu sezon 23 maçta 3 gol ve 1 asist ile oynayan Rodrigues için de nabız yoklanacak.