Konyaspor’un final haftası! Stanojevic için son şans

Arabam.com Konyaspor 25. haftayı 31 puan ile kapattı. Hatayspor karşısında hükmen aldığı 3 puan ile rahat bir nefes alan Konyaspor bu kapsamda 26. haftada oynayacağı Galatasaray maçına odaklandı. Kayacık Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde antrenman, savunma ve hücum çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde kötü gidişatını sürdüren ve Stanojevic yönetiminde henüz golle buluşamayan Konyaspor, ilk golü Sarı-Kırmızılılar karşısında arayacak. Galatasaray’ı ağırlayacak olan Yeşil-Beyazlılar, taraftarı önünde güzel bir oyun oynayarak ligin flaş ekibi olan Galatasaray’ı mağlup etmek istiyor. Öte yandan ilk 3 puanını Hatayspor’un ligden çekilmesi sebebi ile 25. hafta maçında alan Aleksandar Stanojevic, ilk resmi galibiyetini taraftarı önünde almayı düşünüyor.

Kader maçı olabilir

Sırp çalıştırıcının Galatasaray karşısında beklenmedik bir yenilgi alması durumunda yolların ayrılma ihtimali var. Bu nedenle müsabakaya adeta final gözüyle bakılıyor. Konyaspor’un ara transfer döneminde takıma kattığı yeni transferler Giresunspor maçında taraftarı önüne çıkmıştı. Yeşil-Beyazlılar maçtan golsüz beraberlik ile ayrılırken, yeni transferlerin oynadığı oyun taraftar ve teknik ekip tarafından beğeni toplamştı. Stanojevic, Galatasaray maçına kadar yapılacak antrenmanlarda takımın oyun sistemini oturtarak galibiyet hedefleyecek.