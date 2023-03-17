Konyaspor’un Stanojevic yönetimindeki ilk golü ve galibiyeti Galatasaray’a karşı geldi

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Aleksandar Stanojevic yönetiminde girdiği gol orucunu lider Galatasaray karşısında bozarken Sırp teknik direktör yönetiminde ilk galibiyetini de almış oldu.

17 OCAK’TA GÖREVE GELMİŞTİ

Konyaspor, 14 Ocak’ta iç sahada oynanan Beşiktaş maçının ardından teknik direktörü İlhan Palut ile yollarını ayırmıştı.

Kısa süre içerisinde Aleksandar Stanojevic ile anlaşma sağlandı. 17 Ocak’ta Sırp teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İLK MAÇINA KUPADA ÇIKMIŞTI

Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, ilk maçına 19 Ocak’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda çıkmıştı. Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK maçının normal süresinde gol bulamamıştı. Uzatmalarda 120+4’te atılan gol ile skor 1-1’e gelmiş ve penaltı vuruşlarında kazanan Gaziantep FK olunca Konyaspor, kupaya veda etmişti.

LİGDE 5 MAÇTA GOL ATAMADILAR

Konyaspor, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig’de Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıktığı 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. 3-0 hükmen kazanılan Hatayspor maçı, gol sayılarını yükseltse de sahaya çıkılan maçlarda gol sevinci yaşanmamıştı. İç sahada Ankaragücü ve İstanbulspor’a 1-0 mağlup olan Konyaspor, yine evinde Giresunspor ile de 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise 2-0’lık Başakşehir ve 4-0’lık Fenerbahçe yenilgileri gelmişti.

HASRET SONA ERDİ

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic yönetiminde sahadaki ilk golünü Galatasaray’a karşı buldu. Süper Lig’in lideri karşısında 31. dakikada Milot Rashica’nın attığı gol sonucunda geri düşen Konyaspor, 62. dakikada Soner Dikmen’in attığı golle durumu 1-1’e getirdi ve Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligdeki ilk golüne imza attı.

Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün’ün attığı golle de skoru 2-1’e getirdi ve hükmen kazanılan Hatayspor maçı bir kenara bırakılırsa sahada Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.