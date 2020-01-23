Köpeği ezen belediye çalışanı işten atıldı!

Yazan:
Alaturka Online
-

Bir hayvanseverin sahiplendiği yaralı köpeğin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin ezilme anı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi paylaşılarak olaya tepki gösterildi.

DHA

Pendik Belediyesi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

* Pendik Köyler Bölgesi’nde belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz.

DHA

* Bölge hayvan barınağında tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmişti.

* Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir. (DHA)

İLGİLİ HABERSahibini kaybeden köpek otobüse sığındıSahibini kaybeden köpek otobüse sığındı İLGİLİ HABERYavru köpeklerini sopayla dövdükleri iddiasıyla ailesinden şikayetçi olduYavru köpeklerini sopayla dövdükleri iddiasıyla ailesinden şikayetçi oldu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?