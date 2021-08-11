Köpeği öldüresiye döven şüpheli adli kontrolle serbest

Ataşehir’de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle bir sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Hasan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan K. ifadesinde 8 tavuğunun öldüğünü söyleyerek, “Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım” dedi. Hakimlik, şüphelinin yaraladığı köpeğin bir yıl boyunca tüm masraflarını karşılamasına ve bir defaya mahsus hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunmasına karar verdi.

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

İstanbul Ataşehir’de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle bir sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve gözaltına alınan Hasan K. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Hasan K. Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘KENDİM HAYVAN BESLERİM’

Şüpheli Hasan K. sorgusunda, “Olay günü 8 tavuğun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüm. 8’inci tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü, yere düştü. Köpek de kaçtı. Kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım” dedi.

100 KİLO MAMA YARDIMINDA BULUNMASINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik, Hasan K.’nın bir yıl boyunca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaraladığı köpeğin tüm tedavi ve rehabilitasyon masraflarını karşılaması ve yaralanan köpeğin bir yıl boyunca mama gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan hakimlik, şüphelinin 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına bir defaya mahsus olmak üzere 100 kilogram mama yardımında bulunması ve buna ilişkin makbuzu dosyaya sunması şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmasına da karar verdi.

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