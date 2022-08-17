‘Köpek giremez’ afişi açtı Soylu’ya danışman oldu

Meclis’te muhalefet sıralarına “Köpek giremez” yazılı afiş gösteren ve sık sık kavgalara karışan AKP Antalya eski Milletvekili Gökçen Enç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığına atandı.

Zekeriya ALBAYRAK

Enç’in danışmanı olduğunu bakan Soylu açıkladı ve “Birlikte Gazi Meclis’te milletvekilliği görevi yaptığımız dava arkadaşımız Gökçen Enç Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan‘ın tensipleriyle, İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı görevine başladı. Hayırlı olsun” dedi.

İletişim Fakültesi mezunu Enç, 2017 yılında Meclis’te yapılan Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurul salonundaki CHP’lilere dönerek ‘’Köpek giremez” yazılı bir afiş göstermiş ve kavgaya neden olmuştu. Enç’in bu tavrı hayvanseverler tarafından da tepki çekmişti. TBMM‘de yaşanan tartışma ve kavgalarda da ön saflarda olan Enç, son milletvekili seçimlerinde ise liste dışı kalmıştı.