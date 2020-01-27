Köpek katliamı beldeyi ayağa kaldırdı! ‘Kafama sıkarım’

Sabah kalktıklarında besledikleri köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaşan belde sakinleri şoke oldu.

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazı yorumlarda köpek katliamından belediyenin sorumlu tutulması üzerine Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu tepki gösterdi.

“KAFAMA SIKARIM”

Belediye personeli ile birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Başkan Oruçoğlu, “Yazıktır günahtır biz bu hayvanları öldürecek kadar cani değiliz, kriz ekibi kurduk, Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip yapıyor. Bu can dostlarımız üzerinden kimse bizi suçlamasın, bunları öldürenler bunu belediye yaptı demesin. Eğer ben böyle bir talimat verdiysem kafama sıkarım” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Yavru köpeklerini sopayla dövdükleri iddiasıyla ailesinden şikayetçi oldu

Başkan Oruçoğlu bazı görgü tanıklarının köpeklere et atan bir kişinin eşgali ve kullandığı araç hakkında bilgi verdiğini de kaydederken Jandarma’nın başlattığı soruşturma sürüyor. İHA