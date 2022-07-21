Köpek tartışmasını öne sürerek üç kişiyi öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

İzmir’de sokak ortasında köpek besledikleri gerekçesiyle tartıştığı Yahya Köşek, Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü’yü silahla öldüren Ali İhsan Kılıç hakkında iddianame tamamlandı. Sanık hakkında kasten öldürme suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istendi.

Fırat FISTIK

İzmir’de, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle çıktığı öne sürülen tartışmada Ali İhsan Kılıç, aynı aileden Yahya Köşek, Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü’yü tabancayla vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından Kılıç, kullandığı tabancayla yakalanıp gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bir hafta sonra da kardeşi Mehmet Kılıç tutuklanmıştı.

Yaşanan acı olayla ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet hapis, ‘silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah’ suçlarından ise 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Kardeşi Mehmet Kılıç hakkında da kasten öldürme suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle aynı ceza talep edildi.

OLAY ANI İDDİANAMEDE ANLATILDI

İddianamede 10 Haziran saat 15.00 sıralarında gerçekleşen olay tüm ayrıntılarıyla anlatılırken Ali İhsan Kılıç’ın üç kişiyi vurduktan sonra Filiz Topaloğlu’na silahını doğrultarak ‘Seni de vuracağım, sana da sıkacağım’ diye tehdit ettiği, kardeşi Mehmet Kılıç’ın da Topaloğlu’nun başına vurarak yaraladığı yer aldı.

İddianamede yer aldığı üzere olaydan sonra Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerini görmesi üzerine dur ihtarına da uymayarak kaçmaya başladı.

Daha sonra silahı masanın üzerine bırakarak teslim olan Kılıç’ın üzerinden bir de bıçak çıktığı tespit edildi.

İddianamede ayrıca Ali İhsan Kılıç’ın silah ve şarjörünü kardeşi Mehmet Kılıç’tan aldığı tanıkların anlatımıyla ortaya çıktı.

Kılıç ilk olarak baba Yahya Köşek’i ve Meryem Köşek’i vurduktan sonra yeni şarjör almak için evine dönüyor. Daha sonra olay yerine geri dönerek, onları hayatta tutabilmek için çaba harcayan kızları Funda’nın da arkasından 4-5 el at ederek öldürüyor.

3 HAFTA ÖNCE SİLAH İSTEMİŞ

İddianamede bir tanığın, Mehmet Kılıç’ın olaydan üç hafta önce kendisinden silah isteyerek, “Yok mu şöyle güzel bir silah. Parasını vereyim” dediği yer aldı. Tanığın bu anlatımı, öldürme işleminin planlı olup olmadığına dair soru işaretlerini de ortaya çıkarmış oldu.

Ali İhsan Kılıç daha önce Köşek ailesiyle arazi konusunda anlaşmazlıkları olduğunu belirtirken, ifadesinde torununa saldırdığını iddia ettiği bir köpeğe taş attığını bunun üzerine Meryem Köşek’in kendisine kızdığını belirtirken daha sonra Yahya Köşek tarafından tehdit edildiğini ve bu sebeple aileye saldırdığını söyledi.

Kılıç ayrıca şeker hastası olduğunu belirterek bazı zamanlarda sinirlerine hakim olamadığını ileri sürdü.

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