Köpeklerin kavgasını ayırmak isterken feci şekilde can verdi

Antalya’da köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan edebiyat öğretmeni Songül Payas, kendi köpeğine saldıran sokak köpeklerini ayırmak isterken yüksekten düştü. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Payas, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde bulunan öğretmen lojmanlarında oturan edebiyat öğretmeni Songül Payas, geçen hafta sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

Bir süre köpeği ile gezen öğretmenin köpeğine ormanlık alan içerisinde bulunan sahipsiz köpekler saldırdı. Bunun üzerine saldıran köpekleri köpeğinden uzaklaştırmak isteyen Payas, dengesini kaybederek yüksekten düştü.

“BİR HAFTA SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ”

Payas’ı yere hareketsiz gören diğer mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen, hastaneye kaldırıldı.

Bir haftadır hastanede tedavi altında bulunan öğretmen doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Payas’ın ölümü mesai arkadaşlarını hüzne boğdu. Yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenaze toprağa verilmek üzere Kıbrıs’a gönderildi. (İHA)



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