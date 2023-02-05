Köprüde yürek ısıtan görüntü

İstanbullular akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen kar yağışını beklerken, rüzgar da şiddetini artırmaya başladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rüzgarın hızının ilerleyen saatlerde 80-100 kilometre hıza ulaşacağı öngörülürken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 18.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.

İMDADINA YETİŞTİ

Yasak başlamadan önce trafiğe çıkan motosikletli sürücüler özellikle köprülerden geçişlerde zor anlar yaşadı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na geçmeye çalışırken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle zorlanan motosiklet sürücüsünün imdadına tanker şoförü yetişti.

Motosikletin şiddetli rüzgarda devrilmemesi için aracını kalkan gibi kullanan tanker şoförü, köprü çıkışına kadar bu şekilde eşlik etti.

Bir başka sürücü ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)