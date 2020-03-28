Köprülerde ‘öngörülemezlik’ uygulansın

Geçmediğimiz otoyol, köprü ve tüneller için nisan ayında şirketlere 3 milyar liralık daha ödeme yapılması gerekirken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ve Avrasya Tüneli için Borçlar Kanunu’nda yer alan “Emprevizyon- Öngörülemezlik” ilkesinin uygulanabileceğini bildirdi.

Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a “Halkın çıkarları için öngörülemezlik ilkesi devreye sokulacak mıdır?” diye sordu.

Borçlar Kanunu 138. maddede yer alan bu ilke, olağanüstü durumlar halinde, sözleşmedeki taahhüt kurallarının değiştirilmesine imkan tanıyor. Yasa bu durumun yabancı para cinsinden yapılan borçlanmalarda da uygulanmasına olanak tanıyor.

DÖVİZ BORÇLARINDA DA GEÇERLİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada Borçlar Kanunu’nda yer alan öngörülememezlik ilkesinin yabancı para biriminde yapılan borçlanmalarda da uygulanacağının açıkça düzenlendiğini vurguladı.