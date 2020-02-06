Köprülerde yoğunluk artıyor zamma tepkiler sürüyor!

Geçiş ücretine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 56.7 oranında zam gelmesi Avrasya Tüneli’nden geçişleri azaltırken, alternatif ve daha ucuz güzergah olarak köprülerde yoğun trafik yaşanmaya başladı.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin binek otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 liraya yükselmesi, Avrasya Tüneli’ni tercih eden araçların sayısında azalma yarattı. Daha önce tünel giriş ve çıkışlarında trafik haritasına yansıyan sıkışıklık, zam kararının ardından köprülere kaydı.

Yüksek zammın ardından vatandaşlar, Avrasya Tüneli yerine köprülere yönelmeye başladı. Özellikle sabah saatlerinde ve iş çıkışı saatlerinde köprülerde aşırı yoğunluk gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Anadolu Yakası gidiş yönünde trafik durma noktasına geliyor.

ESKİ AKP’LİLERDEN TEPKİ

Zamma eski AKP milletvekilleri de tepki gösterdi. AKP eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Anlaşılan, Avrasya Tüneli’nin yöneticileri ya gazete okumuyor ya da uzayda yaşıyor. Yapılan zam ile enflasyon oranları ortada. Sayın Ulaştırma Bakanımız, tünel yöneticileri ile iletişim kurmalı ve de bu zamlara İstanbullular adına müdahale etmelidir” dedi.

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da zammı eleştirerek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “hakkaniyetten uzak” yorumunu yaptı.

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