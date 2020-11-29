Köprülerden müthiş kâr: 10.7 milyar dolar

“Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak” denilerek yaptırılan yap-işlet-devret (YİD) projelerinin müteahhit firmalara inanılmaz miktarlarda kâr bırakacağı ortaya çıktı. Avrasya ve Osmangazi Köprüsü, kamuya devredilene kadar yapımcı firmalarına 10 milyar 735 milyon dolar kâr getirecek.

Avrasya Tüneli, 24 yıl 5 ay süre ile Yapı Merkezi ve Güney Koreli SKEC firmasınca işletilecek ve yapımcı şirket 1 milyar 527 milyon dolar net kâr elde edecek. Osmangazi Köprüsü ise yapımcı şirketler Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay’a 9 milyar 208 milyon dolar kâr bırakacak.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YİD modeli iki yatırım için verilen garantileri, geçiş ücretlerini, kamuya devir sürelerini ve yatırım maliyetlerini dikkate alarak, şirketlerin kasasına girecek kâr miktarlarını hesapladı. Yavuzyılmaz bu hesabı SÖZCÜ’ye şöyle açıkladı:

“ARADA UÇURUM VAR”

“Avrasya Tüneli 26 Aralık 2016’da Osmangazi Köprüsü 30 Haziran 2016’da hizmete girmiştir. İki projedeki araç geçiş ücretleri ve araç geçiş garanti sayıları arasında uçurum vardır. Bu nedenle iki projeyi yapan şirketler arasında da devasa bir kâr farkı olacaktır. Avrasya Tüneli’nin işletme süresi 24 yıl 5 ay. Kamuya 30.01.2042’de devredilecek. Araç geçiş ücreti 4 dolar+KDV’dir. Günlük garanti edilen araç sayısı ise 68 bin. İşletme süresinde her yıl garanti edilen araç sayısı binde 5 oranında artıyor. Tünelin kamuya devrine kadar garanti edilen araç sayısı 642 milyon 877 bin. Kasasına girecek toplam para miktarı ise 2 milyar 777 milyon dolar. Bu tutardan yatırım maliyeti olan 1 milyar 250 Milyon dolar çıkınca, şirketin kârı 1 milyar 527 milyon dolar olacak.”

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ADETA PARA BASACAK

Deniz Yavuzyılmaz’ın yaptığı hesabı göre Osmangazi Köprüsü 19 yıl 15 gün olan işletme süresi boyunca toplam 9 milyar 208 milyon dolar kâr edecek.

Köprünün kamuya devrinin 15.07.2035 tarihinde olacağını hatırlatan Yavuzyılmaz, “Araç geçiş ücreti 35 dolar+KDV’dir. Günlük garanti edilen araç sayısı 40 bin. Köprü kamuya devredilene kadar garanti edilen araç sayısı 278 milyon. Böylece kasasına toplam 10 milyar 508 milyon dolar girecek. Bu tutardan yatırım maliyeti olan 1 milyar 300 milyon dolar çıkarılınca net kâr 9 milyar 208 milyon dolar olacak” dedi.