Kopyala yapıştır kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler yaşamını yitirdi

Bilgisayarda en çok başvurulan kısa yollardan biri olan ‘kes, kopyala, yapıştır’ın ardındaki isim Larry Tesler’in pazartesi günü yaşamını yitirdiği duyuruldu. Tesler’in ölüm nedenine dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Larry Tesler 1945 yılında New York şehrinde doğdu ve 1960’lı yıllarda Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi eğitimi aldı.

Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple’ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı üstlenmenin yanı sıra Amazon ve Yahoo gibi firmalarda da görev aldı; 1980 ila 1997 yılları arasında Apple bünyesinde çalıştı.

Bilgisayar bilimi konusunda pek çok katkısı olan Tesler’in kullanıcılara kazandırdığı en kullanışlı kısayol ise ‘kes, kopyala, yapıştır’ (Cut, Copy, Paste) oldu.

Tesler, modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da biliniyor.