‘Kordon’da durum böyleyse diğer yerleri siz düşünün’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’in en gözde semti Kordon’da kapanan dükkanları görüntüledi. Sertel, “Sayın Cumhurbaşkanı kapanan dükkan yok diyor ama durum ortada. Gerçekler öyle değil” dedi. Sertel, bir dönem hava parası ile devredilen birçok dükkanın ekonomik koşullardan dolayı kapanmak zorunda kaldığını ifade ederek, 2020 yılında İzmir Esnaf Odası’na kayıtlı 4 bin 972 işyerinin kapandığını açıkladı. 2020 yılında Türkiye genelinde 99 bin 588 esnafın kepenk kapattığını dile getiren Sertel şunları söyledi:

“İzmir Kordon ve 2. Kordon’da kısa bir gezinti yaptım. Karşılaştığımız manzara içler acısı. Bir dönem oturacak yer dahi bulunamayan mekanlar bugün terk edilmiş. Ünlü işletmeler tamamen kapatmış. Esnaf mutsuz, ümitsiz. Bir tarafta dükkanını tamamen kapatanlar, diğer tarafta yasakların gevşetilerek işyerlerinin açılacağı güne kadar direnmeye çalışanlar var. Türkiye’nin gerçekleri budur.”

CAMLARDA TABLİGATLAR VAR

Kordon’da sıra sıra kapatılmış dükkanları gösteren Atila Sertel, “Kimi dükkanın camına icra tebligatları yapıştırılmış. Mağazaların camları kiralık, satılık ilanları ile kaplanmış. Eskiden Kordon’da boş dükkan bulmak imkansızdı. Buralarda dükkan boşaltılmaz hava parası ile devredilir veya satılırdı” diye konuştu.