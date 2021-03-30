Körfez'den Mısır ve Sudan'a Nahda Barajı konusunda destek

RİYAD (AA) – Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman, Etiyopya'daki Nahda Barajı konusunda Mısır ve Sudan'ın tutumunu desteklediklerini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Nil suları kırmızı çizgidir" uyarısının ardından, ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da verilen bilgide, ülkenin Mısır ve Sudan'a destek verdiği, su güvenliklerinin Arap güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Nahda Barajı konusunda tüm tarafların çıkarlarını gözeten ve Nil suları dosyasını kapatacak her türlü çabanın desteklendiği de belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da su ve milli güvenliği korumaya yönelik Mısır'la dayanışma halinde olunduğu, bölgede barış ve istikrarın korunması adına barajın doldurulmasına ilişkin krizin çözümü için gösterilecek çabaların desteklendiği vurgulandı.

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da diyalog ve uzlaşıyla Nahda Barajı'na ilişkin anlaşmazlığın çözümüne yönelik çabalarda, Muskat'ın Kahire ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su noktası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

– Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalarla ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.