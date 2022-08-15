Korgenerallik beklerken emekliye sevk edildi! FETÖ’cü subayları tek tek tespit edip listelemişti

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, Korgenerallik beklerken ve emekliliğine 8 yıl kala sürpriz biçimde emekliye sevk edildi. Tümgeneral Güney, 2013-2015 yılları arasında Personel Başkanlığı yaparken FETÖ’cü subayların tasfiyesine yönelik isim listesi hazırlayıp hükümete sunmuştu. Güney’in bu sebeple kızıyla tehdit edilerek şantajlara maruz kaldığı da ortaya çıktı.

Özgür CEBE

Tümgeneral Fuat Güney 2013-2015 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı yaparken FETÖ’cü subayları tek tek tespit edip liste halinde hükümete sundu. B

unu öğrenen FETÖ’cü subaylar, panik halinde örgütün sosyal medya fenomeni ‘Fuat Avni’ye Güney Paşa aleyhine yazılar yazdırdı.

Twitter’da, ‘Fuat Avni’ hesabından, 22 Ekim 2014’te “Fuat Avni’den General Fuat bombası” başlıklarıyla yapılan paylaşımlarda “General Fuat hazırladığı tasfiye listesini hayata geçirecek. General Fuat’ın Mayıs ve Haziran’da Ala’nın taleplerini yerine getirirken gösterdiği performans dar oligarkları çok memnun etmişti. Ala ve müsteşar onun sayesinde Jandarma generallerini kısa zamanda tek tek fişlemişti” ifadeleri kullanıldı.

Bununla da kalmayan FETÖ’cüler Tümgeneral Fuat Güney’i sindirmek için onu bu kez kızıyla tehdit etti.

KIZINI ARAYIP “BABAN ÖLDÜRÜLEBİLİR” DEDİLER

FETÖ’cülerin ihracına ilişkin liste hazırladığı tarihte Güney Paşa’nın öğrenci olan kızı E.G’yi patates bir hattan (Kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak adlarına açılan sahte telefon hatları, halk arasında “açık hat” veya “patates hat” olarak biliniyor.) arayan FETÖ’cü, “Sözümü kesme. TSK‘dan babanız yüzünden atılan bir personelin eline bir ajanda geçmiş. Bu ajandayı PKK veya DHKP-C’ye verebilir. Babanız bir suikasta kurban gidip hedef olabilir. Sizi önceden uyaralım” dedi.

Kızıyla 31 Mart 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Güney Paşa, aynı gün mağdur sıfatıyla savcıya verdiği ifadesinde, “Kızımı arayıp benimle tehdit eden bu kişilerin nihai amaçları benim Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı olmamdan kaynaklanmaktadır. Kamuoyunda paralel yapı olarak adlandırılan gizli yapılanma tarafından yönlendirilmektedir. Şahsımı bu şekilde yıpratarak görevimi kendilerinin istekleri doğrultusunda yapmamı istedikleri ve onların kontrolünde hareket etmemi istedikleri için beni kızımla tehdit eden bu kişilerden şikâyetçiyim, tüm delilerimi sunuyorum” dedi.



ŞANTAJ MEKTUBU GÖNDERDİLER SORUŞTURMA AÇTIRDILAR

Bu kez sahte bir hesaptan Fuat Güney’e tehdit-şantaj mektubu gönderildi. “Fuat Güney’in dikkatine. Bu mektup ilgilisine henüz gönderilmemiştir. Haftaya gönderilecektir” başlıklı mektupta, Muş’ta babası PKK tarafından öldürülen Abdülkerim adlı kişiye hitaben yazılan bir mektuba yer verildi.

Kendisini muvazzaf bir asker olarak tanıtan kişiden gelen mektupta şu ifadeler yer aldı; “Muş’ta 1993 yılında Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Güney’in yönettiği operasyonda babanız öldü. 22 yıldır sakladığım defterdeki bilgileri size gönderiyorum. Bir avukatla birlikte Fuat Güney’e hemen dava açmalısınız. Soruşturma açılırsa hemen tutuklanır. Aynı zamanda olayı basına taşıyarak tüm Türkiye’ye duyurup peşinden büyük miktarlarda tazminat davası açmalısınız. Soracağınız hususlar olursa yardımcı olabilirim, mailime yazın”

Bu mektubu yazanlar, Tümgeneral Güney’e bir hafta süre tanıyarak ya isteklerini yerine getirmesini ya da bu mektubu ölen kişinin oğluna gönderecekleri tehdidinde bulundu. Güney Paşa bu tehditleri dikkate almadı, nihayetinde Güney hakkında Muş’ta teröristlerce öldürüldüğü sabit olan bu kişi ile ilgili soruşma açıldı.

FETÖ TEHDİDİ ALTINDA DİYE KORUMA STATÜSÜNE ALINDI

Güney Paşa, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ve taşrada kritik kadrolara çöreklenmiş FETÖ’cü subayların 2015 yılı atamalarında ve terfilerinde pasif kadrolara atamalarını sağladı. 2015 yılı terfilerinde generallerin FETÖ’cü olmayan personelden seçilmesini sağladığı için aynı yıl FETÖ tehdidi altında olduğu için koruma statüsüne alındı.

Hazırladığı FETÖ’cü subaylardan oluşan listedeki isimlerin tamamının ise 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları için tutuklanıp ihraç edilen isimlerden oluştuğu öğrenildi. Personel Başkanı olduğu için Adana’da MİT tırlarını durduran askeri personelin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilerek meslekten ihraç edilmeleriyle ilgili sürece önemli katkıları olan Güney Paşa, 2015’te Genelkurmay’daki FETÖ’cü kadroların da yönlendirmesiyle Asayiş Başkanlığından önce Batman’a ardından Genel Komutanlık karargâhından uzak tutmak için Bitlis ve Diyarbakır Bölge Komutanlıklarına atanarak emekli olmaya zorlandı.

GAZİ VE AYNI ZAMANDA MÜTEVAZİ BİR YAŞAM

Geçen yıl korgeneralliğe terfi etmesi beklenirken bu yıl emekliliğe sevk edilmesi teşkilat içinde sürpriz olarak değerlendirilen Fuat Güney’in, jandarmada yönetim ve organizasyon üzerine doktora tezi bulunuyor.

Fuat Paşa 1994’te Muş’ta çıkan bir çatışmada yaralandığı için kendisine yara işareti beratı verildi. Muş Şenyayla kırsalında Ocak-Şubat ayında bir operasyon sırasında el ve ayak parmakları karda donan Güney Paşa’nın Ankara Anıttepe’de 1956 yılında inşa edilmiş 100 metrekare bir evi ve üç çocuğu bulunuyor.

Güney Paşa, görev yaptığı Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa’da operasyon bölgelerindeki köy ve mezralarda yaşlılarla sohbet edip, çocuklara hediyeler dağıtarak devlet-millet arasındaki bağın pekişmesi için yoğun çaba sarf ediyordu.