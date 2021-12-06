Korku endeksi yine hareketlendi

Fed yetkililerinin para politikasında sıkılaşma sinyalleri vermesi ve Omicron varyantına ilişkin kaygılar, korku endeksinin tırmanışa geçmesine neden oldu.

Recep GENEL

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın ülke enflasyonu için uzun süredir ısrarla kullandığı “geçici” söylemini bırakması para piyasalarında karmaşaya neden oldu. Powell’ın açıklamalarının hemen ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın da enflasyon için “geçici” nitelemesini bırakmaya hazır olduğunu dile getirmesi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Küresel borsalarda özellikle teknoloji hisselerinde sert satışlar yaşandı. Piyasalardaki oynaklığı takip eden ve “korku endeksi” olarak nitelendirilen Volatility Index (VIX) 35.14 puana çıktı. Korku endeksi son olarak Ocak 2021’de salgının ekonomiler üzerinde yarattığı etkilerin uzun süreceğine ilişkin kaygıların etkisiyle Ocak 2021’de 37 puanı aşmıştı.

ENFLASYON BEKLENECEK

Korku endeksi koronavirüsün dünya geneline yayılması ile ülke ekonomilerinin kapanmaya başlamasının etkisiyle Mart 2020’de 82.69 seviyelerine kadar tırmanmıştı. Covid-19’un yeni varyantı Omicron’un yarattığı kaygılar ise piyasalardaki belirsizliğin derinleşmesine neden oluyor. Analistler, Cuma günü ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin para politikasının geleceği açısından oldukça önemli olacağına dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul da etkilenebilir

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen hafta yükselişini sekizinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 7.54 artışla tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.910 puana çıktı. Analistler, borsanın yükselişinde dolar bazında hisselerdeki ucuzlamanın etkili olduğuna işaret ediyor. Bu hafta küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişen ülke piyasalarını etkileyebileceği belirtiliyor.

WIX, nedir?

Piyasalarda oluşan yatırım endişesinin artması ve yatırımların çekimser bir hale bürünmesi halinde artış gösteren Volatility Index (VIX), Standard&Poor’s 500 hisse opsiyon fiyatlarını kullanır ve opsiyon fiyatlarının piyasa volatilitesi ile ilişkisinden yola çıkarak piyasanın “beklenen volatilitesi”ni belirler.

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