‘Korku yerine umudu büyütmek gerekiyor’

CHP’de bir erteleme olmazsa bu ay sonu kurultay yapılacak. Akıllardaki soru şu; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına kimler aday çıkacak? CHP eski milletvekili Umut Oran’a en çok sorulan soru da “Aday mısınız?” oluyor. Daha önce de CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Oran bu sorunun yanıtını SÖZCÜ’ye verdi. “CHP Gerçeklerle Yüzleşmelidir” isimli bir çalışma hazırlayan Oran “Aday değilim ama her zamanki gibi çalışmaya, halkımızla bir araya gelmeye devam edeceğim” dedi. İşte Oran’ın açıklamaları:

– Siyasetçi, fikirlerini net olarak ortaya koymalı ve seçmenlerden de bu fikirlere göre oy istemelidir. ‘CHP Gerçeklerle Yüzleşmelidir’ kitapçığı bu çabamın son halkası. Eğer Avrupa başta olmak üzere dünyadaki gelişmeler doğru okunmazsa dünya çok farklı ve karanlık bir geleceğe sürüklenebilir. Benim derdim, ülkemi karanlıktan, aydınlığa çıkarmak.

– Teknolojinin bu derece geliştiği bir ortamda 5 yılda bir gidip oy vermek ya da birkaç yüz delegenin genel başkan seçmesi, bir kez seçilen genel başkanın da “tek adam düzeni kurması” ve her şeye karar vermesi insanların demokrasiye, siyasete, adalete olan inancını yıkıyor.

– Bu ve benzeri sorunlara çözüm üretilmediği müddetçe yarınlarda nelerin yaşanabileceği tam bir muamma. İşte bu belirsizlik sebebiyle gelecek karanlık. İşte bu risk sebebiyle ben de uyarılarda bulunuyorum ve herkesi önlem alması için harekete geçirmeye uğraşıyorum.

– Maalesef Türkiye, neredeyse aralıksız olarak, 18 yıldır hayatın gerçeklerinden uzak bir gündemi, kısır bir zeminde ve sürekli ötekini suçlayarak yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Oysa bu kısır tartışmaların, salıdan salıya ‘ayar verme’ toplantılarının bu ülkeye de Türk Milleti’ne de hiçbir faydası yok.

– Halkını bu kadar düşmanlaştırarak büyük gelişmeler kat edebilen bir iktidar da tarih boyunca görülmemiştir. Bu anlamda Türkiye, çağın gerisine düşmüş durumda. Ben bugünlerin en büyük sorumlusu olan iktidar bloğunu konuşmayı da uygun görmüyorum.

– Muhalefetin görevi sadece eleştirmek değil eleştirdiği kadar alternatif bir düzeni de oluşturacak hamleleri yapmaktır. CHP gibi Cumhuriyet kuran bir geleneğin, böylesine hayati değişimlerin yaşandığı bir ortamda, tüm toplum kesimlerini ikna edecek yeni siyasileri, yeni kurumsal yapıları ve yepyeni bir hayali inşa edebilmesi ve Türk Milleti’ni de ikna etmesi gerekir.

– Artık yeni fikir yazma zamanı. Yeni fikir, yeni hayal, yeni iddia ve alternatif ortaya koyma zamanı. Korku yerine umudu büyütmek gerekir. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorundadır.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMDUR

GENÇLERE siyasette daha çok yer verilmesi gerektiğini belirten CHP’li Umut Oran, CHP kongresiyle ilgili şunları söyledi:

– Siyasetçinin kutup yıldızı halktır. Halkıyla bütünleşmeyen, halkıyla kendini özdeşleştirmeyen kişi belki profesyonel siyasetçi olur ama halkın siyasetçisi olamaz. Doğrudan, haktan, akıldan ve bilimden yana tavır almak için illa unvana gerek yok.

– CHP Genel Başkanlığı’na aday değilim ama her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğim. CHP’de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. CHP delegesi neylerse güzel eyler, onlar ne zaman isterse ben partim için her türlü göreve hazırım.

– Atatürk’ün iki büyük eserine yani Cumhuriyet’e ve CHP’ye sahip çıkmak, her ikisini de korumak, kollamak ve yükseltmek benim en büyük sorumluluğum. Bu yüzden siyaseti bir maraton olarak görüyorum.

– 21. yüzyılın oluşturduğu dünya düzenine uyum sağlamak için gene CHP’nin kuruluş felsefesini temel almak zorundayız. Ancak geleneğimizi koruyarak geleceği yakalayabiliriz. Biz de bunu yapacağız.