Korkuluklara çarpan otomobil askıda kaldı

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Alaturka Online
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Kaza, Kayaşehir Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen aracın sürücüsü karşı taraftan gelen araçlara çarpmamak için bir anda manevra yaptı. Manevra ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

FOTO: İHA

Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları geçen araç, havada asılı kaldı. Aracın içerisinde bulunan bir kadın ve çocuk ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken sürücünün kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığı öğrenildi. (İHA)

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