“Korkum yok, yayınlayın” dedi… CHP’li amca ateş püskürdü!
Yurttaş TV erken seçim gündemi ile ilgili sokak röportajlarını sürdürüyor. CHP’nin kalesi olarak bilinen Avcılar’da Yurttaş TV muhabiri Umut Doğan Yıldızın’ın sorularını yanıtlayan CHP’li bir yurttaş çok sert eleştirilerde bulundu.
CHP’ye oy verdiğini söyleyen yurttaş ülkenin gidişatından kaygılı olduğunu dile getirdi.
Emekli olduğunu söyleyen yurttaş “Korkum yok” dedikten sonra çok ağır ifadeler kullandı.
CHP’li amca adeta açtı ağzını yumdu gözünü.