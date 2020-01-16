Korkunç itiraf! İğrenç olay 20 yıl boyunca gizlenmiş…

Fransa’da 1971 ile 1991 yılları arasında kilisenin yaz kamplarında sorumlusu olduğu çocukları istismar etmekle suçlanan Fransız Papaz Bernard Preynat, çıkarıldığı mahkemede ilginç açıklamalarda bulundu.

Olaydan yıllar sonra mağdurların konuşması ve şikayetçi olması üzerine çocukları istismar ettiğini itiraf eden Papaz Preynat, “Kilise biliyordu ama asla uyguladığım istismar hakkında soruşturma yürütmedi” dedi.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Papaz Preynat, “Geçmişte ben de bir papaz tarafından istismar edildim. İster inanın ister inanmayın” açıklamasını yaptı.

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Kilisenin istismarcı olduğunu öğrendiği papazı 1970’lerde “dini tedavi terapisine” gönderdiği ve papazı görevinden almadığı öğrenildi.

Lyon Mahkemesinde davası devam eden Katolik Kilisesi Kapazı Preynat’ın 1971 yılından 1991 yılına kadar yaz kampında 10 yaşlarındaki erkek çocuklarını istismar ettiği, ailelerin de papazı çok sevmesi nedeniyle durumun farkına varılmadığı bildirildi.

Öte yandan yaklaşık 35 mağdurun birlikte dava açtığı papazın en fazla 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor. İstismarın üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesi nedeniyle mağdurların zaman aşımından dolayı davaya taraf olamadığı öğrenildi. (İHA)

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