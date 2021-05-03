Korkutan açıklama: Hastaneler dolu, hastalar ambulanslarla dolaştırılıyor

Türk Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türkiye Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Kayseri’nin yerel televizyon kanalı Olay Türk’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentteki corona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Kamil Ünal, kentte hastanelerin yüzde yüz doluluk oranına yaklaştığını belirterek, ilçelerden ve merkezden ambulans ile taşınan corona virüs hastalarının hastanelerde yeteri kadar yer olmadığı için hastane hastane dolaştırıldığını ifade etti.

“HASTANELERDE YER YOK”

Sahadaki sağlık çalışanlarından vaka sayıları hakkında sürekli bilgi aldığını söyleyen Ünal, şunları söyledi:

“Ben her zaman sahada gezip edindiğim bilgi ve gözlemlerimden yola çıkarım. Ben vaka sayılarını arkadaşlarımın ‘her taraf hasta doldu taştı’ ‘hasta yatıracak yer bulamıyoruz’ söylemlerinden biliyorum. Geçen hafta gerek ilçelerden gerekse merkezden ambulanslı hasta sevk eden arkadaşlarımız ‘korona pozitif hastayı evinden alıyoruz hastane hastane dolaştırıyoruz’ diyorlar. Hastanelerde yer yok, doluluk oranı yüzde yüze yakın. Bu problemleri idarecilerimizle paylaştığımızda bize ‘Kamil bey vaka sayısı o kadar değişken ve sirkülasyon o kadar çok ki günlük aldığımız veriler neredeyse saatlik veriler’ diyorlar. Bu kapanma döneminden bizi yönetenlerden başlamak üzere tüm vatandaşlarımızın buna sıkı sıkıya uymalarını rica ediyorum.”

VAKA ARTIŞI HAFTALIK TABLOYA DA YANSIDI

Kentte artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın illere göre açıkladığı corona virüs vaka sayılarına da yansımıştı. Kentte 19 Mart’ta açıklnan her yüz bin kişide görülen vaka sayısı 196,7 iken, bu oran 17-23 Nisan arasında açıklanan tabloya göre 517,92’ye yükseldi.

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