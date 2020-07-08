Korkutan Artış.. 3 Milyon’u Geçti.

John Hopkins Üniversitesi‘nin açıkladığı rakamlara göre, Amerika genelinde Coronavirüs hasta sayısı bugün itibariyle 3 milyonu geçti.

11 Haziran tarihinden bu yana, 1 aydan kısa bir sürede 1 milyon artan hasta sayısı, yetkilileri korkutuyor. Arizona, California, Florida ve Texas merkezli artan hasta sayılarının hemen kontrol altına alınmaması halinde, hasta satısının günlük 100,000’lere ulaşabileceği söyleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri‘ni 1,6 milyon hasta sayısı ve 131,000 ölüm oranıyla Brezilya takip ediyor.

AlaturkaOnline/ Los Angeles, CA