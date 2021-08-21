Korkutan iddia: Taliban, Amerikalıların tüm silahlarını ele geçirdi

20 yılı aşkın süredir Afganistan’da bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından geride bıraktıkları silah ve mühimmatın Taliban’ın eline geçtiği öne sürüldü. Söz konusu mühimmat içerisinde askeri uçak ve helikopterler de var.

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ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Amerikan yapımı tüfeklerle Humvee’lere binen Taliban militanlarının görüntüleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

CNN International’da yer alan habere göre, Taliban’ın son görüntülerinde, ABD’liler tarafından 20 yıl boyunca Afganistan’da kullanılan silah ve mühimmatlar yer alıyor.

ABD destekli güçler tarafından korunan cephaneliğin küçük silahlarla sınırlı olmadığı, mayına dayanıklı araçlar ve makineli tüfekler dahil olmak üzere çok fazla mühimmatı kapsadığı bildiriliyor.

ASKERİ UÇAK VE HELİKOPTERLER DE VAR

Savunma yetkilileri ve kongre kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Taliban’ın Kara Şahin Helikopterleri ve askeri uçakları ele geçirmiş olması yüksek bir ihtimal…

İsmi açıklanmayan kongre yetkilisi, CNN’e yaptığı açıklamada, Taliban’ın potansiyel olarak 20 adet A-29 Tucano saldırı uçağına sahip olabileceğini belirtirken, “En büyük korkum, sahip olduğumuz mühimmatın düşmanlarımızın eline geçmesi ve onları bize ve müttefiklerimize karşı kullanmalarıdır” sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi. Yetkili, ‘Bu silahların dış ülkelere satılmasından da endişe ettiklerini’ dile getirdi.

Taliban’ın yönetime gelmesinin ardından Afgan ordusundan kalan ekipmanların ne kadarının Taliban’ın elinde olduğu henüz net değil. Yetkililer CNN International’a verdiği demeçte ‘Geride kalan mühimmatın ABD’nin sorumluluğunda olmadığını’ söyledi.

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