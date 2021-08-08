Korkutan yangınlar sonrası 38 bin 715 kişi tahliye edildi

29 Temmuz’dan bu yana meydana gelen yangınlara ilişkin bilgilendirmede bulunan Muğla Valiliği, 5 yangının devam ettiğini açıkladı. Muğla Valiliği’nin açıklamasında bugüne kadar toplam 38 bin 715 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yangınlarda 15 büyükbaş, 884 küçükbaş hayvan, 797 kümes 4 bin 402 arılı kovanın telef olduğu bildirildi.

Muğla Valiliği, 29 Temmuz’da başlayan ve hala devam eden yangınlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Muğla Valisinin talimatı ile ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD İl Binasında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi kurularak yangının başladığı gün çalışmalara başlandığı, yangının Marmaris merkezinde etkili olması nedeni ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin Marmaris ilçesine taşınarak Marmaris Öğretmenevi toplantı salonunda çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 26 Çalışma Grubu yer aldığı, çalışma gruplarınca söndürme, soğutma, ekiplerin yönlendirilmesi, ayni ve nakdi yardımlar, barınma faaliyetleri ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldığı belirtildi.

Çalışma gruplarına AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tarım Orman İl Müdürlüğü, ADM Bölge Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü Kızılay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma 3.Bölge Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünden oluşmaktadır ve diğer kurumların destek verdiği açıklandı.

“14 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 5 YANGIN DEVAM EDİYOR”

Yangınların Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde etkili olduğu, bugün 4 ilçe 19 noktada devam eden yangınların 14’ünün kontrol altına alındığı belirtildi.

Muğla’daki yangınlara 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA, 10 bin 547 Personel, 2 bin 545 araçla müdahale edildiğini belirten Muğla Valiliği, “Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü toplam 69 TOMA ile Jandarma Genel Komutanlığı 4 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Korvet, 23 Bot ve 364 personel ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 Cankurtaran Botu, 1 Rhib bot ve 1 Römorkör ile Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 Römorkör ile destek vermektedir” bilgilendirmesi yaptı.

TAHLİYE SAYISI AÇIKLANDI

Bugüne kadar 8 bin 472 kişi Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla olmak üzere toplam 38 bin 715 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

“884 KÜÇÜKBAŞ, 797 KÜMES, 4 BİN 402 KOVAN TELEF OLDU”

Muğla Valiliği’nin bilgilendirmesi şöyle devam etti:

*Yangından etkilenen 687 kişiden 15 kişinin tedavisi devam etmekte olup 672 kişi taburcu edilmiştir. Yangın ekiplerine destek verirken bir vatandaşımız vefat etmiştir. Sahada 119 Ambulans, 59 UMKE ekibi ve 697 personel ile acil sağlık hizmeti verilmektedir. Bugüne kadar 1487 afetzedeye sağlık taraması yapılmıştır.

*İlimizde 6515 büyükbaş, 8509 küçükbaş hayvan tahliyesi yapılmış 523 hayvan tedavi edilmiştir. 15 büyükbaş 884 küçükbaş hayvan, 797 kümes 4402 arılı kovan telef olmuştur.

“TERMİK SANTRALDE TEDBİR AMAÇLI ÖLÇÜMLER YAPILIYOR”

*Kemerköy termik santraline yaklaşan yangın söndürülmüş, yangın sonrası KBRN ekiplerince tedbir amaçlı ölçümler sürekli olarak yapılmaktadır.

*Kızılay 71 Personel 409 gönüllü, 3 İkram Aracı ve 75 araç ile 53.345 kişilik yemek, 185668 içecek, 179802 litre su dağıtımı yapılmıştır.

*Vatandaşlarımıza 265 personel ve 74 araç ile psikososyal destek sağlanmaktadır. 927 hanede 2648 kişiye psikolojik ilk yardım ve psikoeğitim çalışmalarını kapsayan psikososyal desteği sağlanmıştır. İhtiyacı olan kişilerin acil ihtiyaçları tespit edilerek ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca 143 Şehit yakını ve gazi ile irtibata geçilmiş psikososyal destek sağlanmıştır.

*İlimiz genelinde hasar tespit çalışmalarına hızla başlanmıştır. Şu ana kadar 247 aileye 3.217.585₺ yardım sağlanmıştır.

*Sivil Toplum Kuruluşları 768 Personel ve 113 araçla katkı sunarken, Kardeş Ülke Azerbaycan’dan görevlendirilen 520 Personel, 93 araçla görev yapmaktadır.

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