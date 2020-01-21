Körler Ülkesi havadan görüntülendi

Tarihi Haydarpaşa Garı ve Marmaray çalışmaları sırasında kalıntılara rastlanılması üzerine bölgede 2018’in Mayıs ayında başlayan arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Dönem‘e ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıktı. 300 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar, Haydarpaşa Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor.

6 BİNE YAKIN SİKKE BULUNDU

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, Körler Ülkesi olarak adlandırılan Khalkedon antik şehir tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor. (İHA)