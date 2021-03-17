Kornea nakli bekleyen hasta, Bursa'da kısa sürede sağlığına kavuştu

BURSA (AA) – Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla 2013 yılında kurulan Göz Bankası, hastaların nakil bekleme sürelerini kısaltıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göz Bankası, yalnızca Bursalılara değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hastalara, yıllar süren bekleme süreleri yerine haftalar içinde nakil olma imkanı sunuyor. Vatandaşlar da şifa bulmak için kilometrelerce uzaklıktan gelip nakil olmak için merkeze başvuruda bulunuyor.

Göz Bankasında kısa sürede sağlığına kavuşan Kaşif Akalan (27), başka bir şehirde 2 yıl sıra bekledikten sonra Bursa'ya geldiğini belirtti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduğunu ve kendisini 2 hafta sonra çağıracaklarını söylediklerini aktaran Akalan, "Dedikleri gibi 2 hafta içinde beni çağırdılar ve ameliyat oldum. Ondan sonra gözüm görmeye başladı. Şimdi de sağ gözümden ameliyat olacağım. Onun için sıra bekliyorum. İnşallah daha güzel göreceğim." ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Hafize Gökben Ulutaş ise görme kaybı nedeniyle başvuran hastada ileri derecede keratokonus tespit ettiklerini ve görme düzeyini artırmak adına kornea nakli yapılmasına karar verdiklerini aktararak, iki hafta sonra da nakli gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastanın kornea nakli gerçekleştirilen gözünün görme düzeyinin gayet tatmin edici değerlerde olduğu bilgisini paylaşan Ulutaş, "Hastanın diğer gözünde de keratokonus ileri evrelere geldiği için kornea nakli yapmak üzere sıraya aldık. Bu işlemi de kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.