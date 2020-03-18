Korona krizinin altından kalkmaları çok zor





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Bugün sizlerle bir ilki paylaşmak istiyorum. bugüne kadar kendi olanaklarımla videolar çekip sizlerle paylaştım. Bugün ise sevgili tostum Memduh Bayraktaroğlu ile yaptığım sohbeti paylaşıyorum. Bu videoyu aslında Memduh Bayraktaroğlu çekti. 35 dakikalık sohbetimiz onun youtube kanalında yayınlandı. Şimdi aynı videoyu bu kez ben de sizlerle paylaşıyorum. Belki youtube kanalı kullananlar arasında da bu bir ilk olacak. Aynı sohbet hem Memduh Bayraktaroğlu'nun hem de benim youtube kanalımda yayınlanıyor. Belki bizleri ortak izleyenler de vardır ama sohbetin içeriğini önemsediğim için izlemeyenler için ben de yayınlıyorum.

Sohbetin içeriğine gelince elbette Korona konuştuk. İkimize göre de iktidar bu krizi yönetmekte çok başarılı değil. belki bazı polisiye önlemlerde başarılı olabilirler ama kriz öncesi hiçbir hazırlık yapılmadığı her şeyin şimdi zorlamalarla yürütüldüğü kesin. kriz bittikten sonra olacaklar ise meçhul. tabii bu kriz nedeniyle unuttuğumuz ya da şimdilik perde arkasına itilen diğer konuları da konuştuk. örneğin suriye'de olup bitenler, yunanistan sınırındaki mülteciler, ekonomideki korkunç gidiş sohbetimizin temel direkleriydi. Bu arada görüntüleri izlerken biraz canım sıkıldı. çünkü 20 kilo vermiş olmama rağmen sanki çok haşmetli göbeğim varmış gibi çıkmışım. dikkatlice baktım sonra, tamamen oturuştan kaynaklanan bir urum. tamam incecik oldum demiyorum ama sizin de fark edeceğiniz gibi o kadar da değil yani.. hepinize iyi seyirler diilerim