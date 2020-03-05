Koronavirüs, Antartika dışında bütün kıtalara yayıldı

MİLYONLARA MASKE TAKTIRAN KORONAVİRÜSLE DEVAM EDELİM. İRAN'DA CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI VE SANAYİ BAKANI DA VİRÜSÜ KAPTI. SALGININ BÜTÜN KENTLERE YAYILDIĞI AÇIKLANDI. İTALYA'DA SON 24 SAATTE 27 KİŞİ CANINDAN OLDU. BÜTÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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