Koronavirüs Avrupa ve ABD’de yayılmaya devam ediyor

Avrupa’da virüsten en çok etkilenen ülkelerden İspanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 37’ye, vaka sayısı ise 1736’ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarındaki yaş ortalamasının 85 olduğunu açıkladı. Virüsün yaygın olduğu kentlerde tüm okulların 2 hafta boyunca kapatılması uygulaması da bugün başladı.

Ülkede 1000’den fazla katılımın olduğu tüm etkinlikler durdurulurken, belediyelere ait kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar ve sosyal merkezler de kapılarına kilit vurdu.

Portekiz’de hastanelerden hijyen malzemeleri çalındı

Portekiz’deki vaka sayısı 41’e çıkarken, şüpheli 83 kişinin de test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Hükümet, diğer Avrupa ülkelerine göre vaka sayısı çok az olsa da İtalya ile tüm uçuşların durdurulması, futbol maçlarının seyircisiz oynanması, Porto ve Lizbon’da bazı müze, kütüphane ve tiyatro gibi kalabalık yerlerin kapatılması kararları aldı.

Ülkede okullarda eğitime ara verilmesi tartışılmaya devam ederken, Lizbon ve Porto’daki iki hastaneden çok sayıda maske ve dezenfektan içeren malzeme çalındığı bildirildi.

Bulgaristan: Basın mensuplarının milletvekilleri ile teması yasaklandı

Bugüne kadar 6 vakanın tespit edildiği Bulgaristan’da ise Plevne ve Gabrovo bölgelerinde tüm toplu etkinlikler yasaklanırken, diğer bölgelerde de sinema ve tiyatrolara en fazla 250 kişinin gitmesine izin verilecek.

Tedbirler kapsamında sinema ve tiyatrolarda biletler, seyirciler arasında bir koltuk boş kalacak şekilde satılacak.

Öte yandan, parlamentoda da basın mensuplarının milletvekilleri ile teması yasaklandı. Basın brifinglerinin tek bir salonda yapılması kararlaştırıldı.

Polonya’da pazartesiden itibaren okullar tatil edildi

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı.

Başbakan Mateusz Morawiecki, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla pazartesi gününden itibaren tüm okul, üniversite, sinema ve müzelerin 2 hafta süresince kapatılacağını duyurdu.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 206’ya çıktığını açıklarken, Çekya Halk Sağlığı Kurumu ülke genelinde virüs bulaşan kişilerin sayısının 64’e yükseldiği ve son vakanın 2 yaşındaki bir çocuk olduğunu duyurdu.

İtalya’da hapishanede çıkan isyanda 12 mahkum öldü

Öte yandan Avrupa’da virüsten en çok etkilenen ve 631 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya’daki cezaevlerinde Kovid-19 tedbirlerine protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı da 12’ye çıktı.

İtalya’nın komşularından Hırvatistan’daki vaka sayısı 16’ya yükselirken, ülkedeki deniz taşımacılığı firması “Jadrolinija”, İtalya ile feribot seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Bu sabah İtalya’dan gelen ve içinde 93 yolcu bulunan feribotun Split limanına demirlemesinin ardından bölgede geniş tedbirler alındı.

Hırvat yetkililer, yolcuların test sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanmadığını ancak tedbir amacıyla 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklarını duyurdu. Karantinayı reddeden İtalyan yolcuların ise ülkelerine geri gönderileceği bildirildi.

Bosna Hersek’te virüsün yaygın olduğu ülkelerden girişler yasaklandı

Vaka sayısının 7’ye yükseldiği Bosna Hersek’te futbol maçlarının 2 hafta boyunca seyircisiz oynanması kararının ardından bazı önemli etkinlikler de ertelendi.

31 Mart-4 Nisan’da düzenlenmesi planlanan 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı ertelenirken, Çin’in yanı sıra İtalya, İran, Güney Kore, Almanya ve Fransa gibi virüsün yaygın olduğu ülkelerden yabancıların Bosna Hersek’e girişleri yasaklandı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde eğitime 3 hafta ara verilirken, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu’nda da okulların 2 hafta kapatılması teklif edildi.

Sırbıstan: Bir gecede 7 vaka daha

Sırbistan’daki vaka sayısı dün gece 7 artarak 12’ye yükseldi. Cumhurbaşkanı ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) genel başkanı Aleksandar Vucic, partisinin seçim kampanyası kapsamındaki programlarını 1 Nisan’a kadar erteledi.

Yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı Slovenya’da 47’ye, Macaristan’da 13’e, Arnavutluk’ta 12’ye çıktı.

ABD’de okullara ara veriliyor

Education Week adlı internet sitesinde yer alan güncellenmiş bilgilere göre ABD’de bugün itibarıyla ülkede 621 okulda eğitime ara verilirken, bu durum yaklaşık 435 bin öğrenciyi etkiledi.

Sitede, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi verilerine de yer verildi. Buna göre, ülkede 132 bin 853 devlet okulu ve özel okulun bulunduğu, yaklaşık 50,8 milyon öğrencinin öğrenim gördüğü kaydedildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 60 binden fazla öğrencisi bulunan Ohio Eyaleti Üniversitesinde eğitime ara verilirken, ülkenin en prestijli okullarından Boston’daki Harvard Üniversitesi de öğrencilerine “yurtları boşaltın” uyarısında bulundu.

Harvard Rektörü Lawrence S. Bascow, bugün yaptığı duyuruda, cumartesi başlayacak bahar tatili nedeniyle öğrencilerin yurtları boşaltmalarını, 23 Mart tatil sonunda da toplum sağlığı için kampüse dönmemeleri çağrısında bulunarak, derslerin bir süre internet üzerinden verileceğini söyledi.

Massachusetts eyaletinde bulunan Amherst College’dan da bahar tatili dönüşü öğrencilerin kampüs dışından eğitim almaya hazır olmaları istendi.

Ülkede Washington eyaletinden sonra en fazla Kovid-19 vakasının rastlandığı, “acil durum” ilan edilen New York ve New Jersey’nin birçok bölgesinde de okulların kapatılmasına karar verildi.

Columbia Üniversitesinde geçici olarak sınıflarda eğitim öğretime ara verildi.

Long Island’da bulunan Hofstra Üniversitesi de okul dışında konferansa katılan bir öğrencinin Kovid-19 belirtileri gösteren bir hasta ile yakın temasının tespit edilmesinden dolayı okulun bir hafta kapatılacağını duyurdu.

New Jersey’nin en popüler üniversitesi Princeton da öğrencilerine 23 Mart bahar tatili dönüşü sanal derslere başlayacaklarını duyurdu.

Bu arada, ülkedeki birçok üniversitenin öğrenci değişimini kapsayan “yabancı ülkede okuma” programlarını iptal ettikleri belirtildi.