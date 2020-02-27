KORONAVİRÜS BİR DENEY Mİ? KPSS BİRİNCİSİ MÜLAKATTA NASIL ELENİR? YARGI SİSTEMİ ÇÖKMEDİ Mİ ZATEN?





Tüm dünyada yayılan koronavirüs acaba bir deney mi? KPSS birincisi nasıl olur da mülakatta elenir? TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, 'yargı çökerse altında kalırız' sözleri ne anlama geliyor? Yargı zaten çökmedi mi? Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr – ✅ Youtube'dan Beni Destekleyin : http://youtube.com/c/caglarcilara/join ✅ Patreon Desteğiniz için : https://www.patreon.com/caglarcilara ✅ Bitcoin ₿ Desteğiniz için : 1JL2yb3DcbxbnPNaAhwimFaXpuyxpaFVbd #koronavirüs #metinfeyzioğlu #mülakatsistemi