Koronavirüs derdindeki Trump, İran’a saldırgan misillemeleri rafa kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesiyle eşiğine geldiği Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali, Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinin gölgesinde kalırken, Washington-Tahran geriliminin perde arkasıyla ilgili yeni iddialar geldi.

NBC News, Süleymani suikastına misilleme olarak Irak’taki ABD güçlerine düzenlenen roket saldırılarından İran’ı sorumlu tutan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlarına bu saldırılara en sert şekilde yanıt vermenin koronavirüs pandemisi sebebiyle münasip olmayacağını söylediğini duyurdu.

Çin ve İtalya’dan sonra koronavirüsün en çok vurduğu ülke olan İran’da yetkililer yeterli tedaviyi sağlayamamaktan Trump yönetiminin ‘tarihteki en ağırı’ diye nitelediği ABD yaptırımlarını sorumlu tutuyor. İran’ın en üst düzeyi, Trump yönetimine koronavirüsü rakip ülkelere karşı biyolojik silah olarak kullandığı suçlaması da yöneltiyor.

NBC News’a konuşan bir eski, dört görevdeki yetkiliye göre, geçen hafta danışmanlarının Irak’taki saldırılara olası misillemelerle ilgili bilgi verdiği toplantıda, Trump, tüm dünya koranavirüsle mücadele ederken İran’a bu kez sert karşılık vermenin ABD’nin uluslararası imajını olumsuz etkileyeceğine dair endişesini dile getirdi.

NBC News, ilk günden beri İran’a karşı savaşkan yaklaşımı dış politikasının köşe taşı yapan Trump’ın koronavirüs yüzünden vites değiştirdiği, bunun aynı zamanda ABD Başkanı’nın koronavirüsle ne kadar meşgul olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.