Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles’a geldi

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Alaturka Online
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Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles’a geldi.

ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı, Mercy sınıfı bir hastane gemisi olan USNS Mercy (T-AH-19) Los Angeles Limanı’na demirledi.

Güney Kaliforniya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastanelerin yetersiz kalması durumlarda hizmet vermekle görevli olan hastane gemisinde, mürettebat sürekli güvertede kalacakken, hasta harici giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.

USNS Mercy Los Angeles Limanı’na demirledi

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