Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B KORONAVİRÜSE KARŞI ANKARA'DA 2. KARANTİNANIN BAŞLAMASIYLA, AKILLARDA PEK ÇOK SORU İŞARETİ OLUŞTU.TAHRAN-İSTANBUL SEFERİNİ YAPAN UÇAK NEDEN ROTASINI DEĞİŞTİRDİ, İRAN'DAN GETİRİLEN YOLCULARDA VİRÜS MÜ TESBİT EDİLDİ? TÜM BU SORULARIN YANITLARINI SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA VERDİ. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Koronavirüs riski kapıda!